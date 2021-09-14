В Киеве прошли акции протеста с требованием расследовать смерть Кернеса

Утром жители Харькова пришли под Офис президента, где также потребовали от президента Украины Владимира Зеленского взять расследование обстоятельств смерти Кернеса под личный контроль.



Протестующие держали в руках плакаты: "Харьковчане ждут правды", "Требуем расследования смерти Кернеса", "Спасите Харьков от рейдерства", "Мы имеем право на правду", а также выкрикивали: "Требуем честного расследования", "Нет рейдерству Харькова" и "Зеленский, выходите".



Кроме того, участники акции выразили свое возмущение, что так и не смогли зарегистрировать на официальном сайте главы государства свою петицию с аналогичными требованиями. В результате к участникам акции вышел представитель Офиса президента, который принял их обращение и пообещал его рассмотреть.



Еще одна акция состоялась под Офисом генерального прокурора, где обратились уже к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием начать расследование. Представителю ОГПУ также был передан документ с требованиями протестующих.



В комментарии журналистам, один из организаторов акции директор Общественной организации "Всеукраинская антикоррупционная палата" Андрей Ильгов заявил, что в официальной версии слишком много подозрительных нестыковок и от общественности скрывают всю правду о болезни и смерти Кернеса, и они не исключают, что его смерть и смена власти в Харькове произошли в результате преступления, а нынешняя власть Харькова нелегитимна.



Ильгов также отметил, что Игорь Терехов был избран секретарем Харьковского горсовета на основании представления с электронной подписью Кернеса. "Есть основания полагать, что эта подпись была сделана, когда сам Кернес был уже не в сознании. Возможно, Кернес тогда уже был в коме. Потому все это и порождает много неизвестности", – заявил Ильгов.



"Это грандиозная проблема, что фактически захвачен полуторамиллионный город, когда его в управление передали непонятному субъекту... Президент, как глава СНБО, должен взять под контроль вопрос по Харькову", - подытожил активист.



Напомним, харьковский городской голова Геннадий Кернес осенью 2020 года неожиданно заболел и был отправлен на лечение в берлинскую клинику "Шарите", где 17 декабря того же года умер. Несмотря на отсутствие в Харькове на протяжении практически всей избирательной кампании, Кернес был в третий раз избран харьковским городским головой. 9 декабря 2020 года в отсутствие Кернеса в Украине секретарем Харьковского горсовета на основании письма с электронной подписью Кернеса был избран Игорь Терехов. Легитимность его избрания сомнительно, поскольку нет доказательств того, что Кернес был в сознании и мог рекомендовать горсовету избрать Терехова секретарем.



В настоящее время Терехов как секретарь горсовета временно исполняет обязанности мэра. Досрочные выборы харьковского городского головы назначены на 31 октября.

