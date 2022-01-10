В Киеве прошла акция в поддержку народа Казахстана

Об этом сообщил Укринформ.



На акции было около сотни людей, державших флаги Украины, Беларуси и Казахстана.



"Под посольством Казахстана - акция солидарности с народом Казахстана, акция напоминания о соблюдении прав и свобод человека даже в сложившихся там сложных условиях. Также мы выражаем обеспокоенность введением иностранных войск на территорию Казахстана... Сегодня пришли не только украинские правозащитники, но и белорусские коллеги, поскольку видят много общего между происходящим в Беларуси и Казахстане", - сказал координатор проекта "Без границ" Максим Буткевич.

Митингующие призвали к урегулированию конфликта с соблюдением законодательства страны и международных обязательств, а также осуждают введение в страну контингента ОДКБ.

Активисты призвали власти Украины и ЕС адаптировать политику для потенциальных беженцев из Казахстана.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан для помощи в подавлении протестов.

Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".

МИД Украины осудило насилие в ходе событий в Казахстане.

Посольство Казахстана назвало "вбросом" сообщение о якобы украинском следе в протестах