В Киеве прошла акция в поддержку народа Казахстана
У посольства Казахстана в Киеве прошла акция солидарности
Об этом сообщил Укринформ.
На акции было около сотни людей, державших флаги Украины, Беларуси и Казахстана.
"Под посольством Казахстана - акция солидарности с народом Казахстана, акция напоминания о соблюдении прав и свобод человека даже в сложившихся там сложных условиях. Также мы выражаем обеспокоенность введением иностранных войск на территорию Казахстана... Сегодня пришли не только украинские правозащитники, но и белорусские коллеги, поскольку видят много общего между происходящим в Беларуси и Казахстане", - сказал координатор проекта "Без границ" Максим Буткевич.
Митингующие призвали к урегулированию конфликта с соблюдением законодательства страны и международных обязательств, а также осуждают введение в страну контингента ОДКБ.
Активисты призвали власти Украины и ЕС адаптировать политику для потенциальных беженцев из Казахстана.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан для помощи в подавлении протестов.
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- МИД Украины осудило насилие в ходе событий в Казахстане.
- Посольство Казахстана назвало "вбросом" сообщение о якобы украинском следе в протестах
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