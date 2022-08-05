В Киеве прощаются с погибшими в результате обстрела Николаева супругами Вадатурских
В столице прощаются с Героем Украины, генеральным директором сельскохозяйственного предприятия "Нибулон" Алексеем Вадатурским и его супругой Раисой Вадатурской
Об этом сообщил корреспондент Эспрессо Дмитрий Дидор.
Церемония проходит во Владимирском кафедральном соборе в Киеве. Перед храмом установили инсталляцию из фотографий, на которых изображена жизнь Алексея Вадатурского и его бизнес-деятельность. Проститься с предпринимателем и Героем Украины пришли более сотни человек. Тела погибших будут похоронены в Николаеве.
Супруги Вадатурских погибли в результате российских обстрелов города Николаев 31 июля.
Справочно. Алексей Афанасьевич Вадатурский (род. 8 сентября 1947, с. Бендзары, Балтский район, Одесская область) - украинский агропредприниматель. Герой Украины, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия "НИБУЛОН", вице-президент Украинской зерновой ассоциации (с февраля 2005 г.).
В 2021 году Forbes оценил состояние бизнесмена в 430 млн долларов, Вадатурский занял 24-е место в рейтинге ТОП-100 самых богатых людей Украины.
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