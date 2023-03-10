В Киеве прощаются с погибшим Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом на псевдо Да Винчи
В пятницу, 10 марта, в столице прощаются с погибшим Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом на псевдо Да Винчи. Провести воина в последний путь пришли сотни людей
Об этом сообщает журналист Еспресо Дмитрий Дидора.
В Михайловском соборе в Киеве началась заупокойная панихида по погибшему на войне с Россией Герою Украины Дмитрию Коцюбайлу.
В 13:15 прощание с Да Винчи состоится на Майдане Незалежности.
Справочно. Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянском в Ивано-Франковской области. Мужчина участвовал в Революции достоинства.
Участник российско-украинской войны, в частности – командир взвода добровольцев (2014) и роты (2015). В 2014 году получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области: в лицо прилетел обломок снаряда, разорвав губу и выбив зуб. Другим обломком были повреждены ребра, перебита ключица, где медикам пришлось устанавливать скрепочную пластину. Через 3 месяца после выздоровления вернулся на фронт.
Участвовал в освобождении Карловки, поселка Пески, Авдеевки, а также в боях под Степановкой, Савур-Могилой, Старогнатовкой. 17 марта 2016 года назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС, переформатированной в батальон.
7 марта 2023 года о гибели Да Винчи сообщил Зеленский – 7 марта воин получил смертельное ранение под Бахмутом. Президент назвал Дмитрия Коцюбайло "человеком-символом" и "человеком-храбростью".
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