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В Киеве прощаются с писательницей Викторией Амелиной

4 июля, 2023 вторник
13:05
Общество

В Михайловском златоверхом соборе в Киеве 4 июля проходит прощание с писательницей из Львова Викторией Амелиной

Об этом сообщает корреспондент Эспрессо Егор Чечеринда.

В Михайлівському золотоверхому прощаються із Вікторією Амеліною

Виктория Амелина скончалась 1 июля от ранений, полученных во время российского удара по Краматорску. 37-летняя Амелина была в ресторане Ria Lounge вместе с группой колумбийских журналистов и писателей, когда оккупанты нанесли удар по зданию.

В Михайлівському золотоверхому прощаються із Вікторією Амеліною

Фото: В Михайловском златоверхом прощаются с Викторией Амелиной

 

После полномасштабного вторжения России писательница занималась документированием военных преступлений оккупантов в составе правозащитной организации Truth Hounds. Как писал PEN-Ukraine, Виктория также работала над своей первой нон-фикшн книгой на английском языке War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, которая вскоре должна выйти за рубежом.

В Михайлівському золотоверхому прощаються із Вікторією Амеліною

Фото: Егор Чечеринда/Еспресо

 

Виктория Амелина стала 13-й жертвой ударов по Краматорску 27 июня.

В среду, 5 июля, церемония прощания и погребения писательницы состоится во Львове. Ее похоронят на Лычаковском кладбище.

О Виктории Амелиной

Виктория Амелина родилась 1 января 1986 года во Львове. В школьные годы переехала с отцом в Канаду, однако вскоре решила вернуться в Украину. В 2007 году получила степень магистра компьютерных технологий в НУ "Львовская политехника" с отличием. В 2005-2015 годах работала в международных технологических компаниях.

В 2014 году вышел дебютный роман Виктории "Синдром ноября, или Homo Compatiens". Книга вошла в десятку лучших прозаических изданий по версии премии "ЛитАкцент года - 2014". В следующем году роман был переиздан, и он вошел в краткий список премии Валерия Шевчука.

В 2015 году Виктория Амелина приостановила карьеру в информационных технологиях, чтобы посвятить себя писательской работе. В 2016 году вышла ее первая детская книга "Кто-то, или Водяное Сердце". Следующая ее книга для детей "Э-э-истории экскаватора Эки" увидела свет в 2021 году. В 2017 году в "Издательстве Старого Льва" вышел второй роман Виктории "Дом для Дома". Книга вошла в короткие списки национальных и международных премий: "ЛитАкцент года – 2017", Премии города литературы ЮНЕСКО, Европейской литературной премии. Запорожская книжная выставка назвала "Дом для Дома" лучшей прозаической книгой года.

Тексты Виктории Амелиной публиковались в переводах на польский, чешский, немецкий, нидерландский и английский языки. Недавно роман "Дом для Дома" был переведен на испанский язык.

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В 2021 году Виктория стала лауреатом литературной Премии имени Джозефа Конрада. В том же году она основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, который проходил в поселке Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области.

Из-за полномасштабной войны России против Украины Виктория Амелина стала не только писательницей. С лета 2022 года она присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds. Виктория вместе с командой работала как документатор военных преступлений на деоккупированных территориях на востоке, юге и севере Украины, в частности в Капитоловке на Изюмщине, где, в частности, нашла дневник убитого россиянами писателя Владимира Вакуленко.

В то же время Виктория начала работу над своей первой нон-фикшн книгой на английском языке War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, которая вскоре должна выйти за рубежом. В этой книге Виктория рассказывает об украинских женщинах, документирующих военные преступления, и их жизнь во время войны.

Ракетный удар по Краматорску

Об обстреле Краматорска 27 июня первым в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Обстрел центра города произошел примерно в 19:32. По состоянию на 23:00 было известно , что от попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец.

Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, заявив, что каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала, – поражения и трибунала, справедливых и законных судов против всех российских убийц и террористов.

28 июня корректировщика ракетного удара задержали . Ему объявили о подозрении в государственной измене.

Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .

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