В Киеве прощаются с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком
В столице 17 мая проходит церемония прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком
Об этом сообщает Еспресо.
Церемония прощания с президентом Украины 1991-1994 годов Леонидом Кравчуком проходит в Украинском доме на Крещатике. В самом помещении дежурят военные, фото и видеосъемку ограничено.
На церемонию прощания пришли близкие Леонида Кравчука, а также представители власти и политики, в частности, мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, министр обороны Алексей Резников, бывший голова Верховной Рады Александр Мороз, народный депутат Григорий Суркис с братом (бизнесменом и президентом ФК "Динамо") Игорем Суркисом.
Похоронят Леонида Кравчука на столичном Байковом кладбище.
- 10 мая в возрасте 88 лет в Мюнхене скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. В июне 2021 он перенес операцию на сердце. Спустя долгое время проходил реабилитацию в Германии.
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