В Киеве прощаются с Евгением Марчуком

Об этом сообщает Укринформ .

Прощание с Евгением Марчуком проходит в Доме официальных приемов по адресу ул. Грушевского, 22.

"Сегодня мы прощаемся с великим человеком, у которого все время можно было и нужно было учиться. Очень обидно, когда уходят люди, которые умели строить государство, которые это поставили в качестве главной задачи... Обидно, что ежегодно мы теряем людей, на которых строилась Украина, восстанавливалась независимость, которые могли бы и сегодня дать ответ на то, как нужно решать те проблемы и вызовы, с которыми мы столкнулись ", - сказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Похоронят Евгения Марчука на Байковом кладбище.

Евгений Марчук умер 5 августа в возрасте 80 лет. Он родился в 1941 году. Работал в КГБ УССР. После провозглашения независимости Украины стал первым главой Службы безопасности Украины. Дважды был народным депутатом. В 1995 стал премьер-министром. Впоследствии в 1999 году его назначили секретарем СНБО, В 2003-2004 годах был министром обороны Украины. С 2015 до 2019 года - один из участников украинской делегации в ТКГ по Донбассу, с 22 ноября 2018-го до 19 мая 2019-го возглавлял делегацию.

Напомним, 5 августа умер украинский политик и государственный деятель Евгений Марчук.

Марчук умер от острой сердечно-легочной недостаточности .

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