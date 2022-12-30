В Киеве прощаются с бывшим политзаключенным Кремля Геннадием Афанасьевым
Сегодня в Киеве прощаются с военным, активистом и бывшим политзаключенным Кремля Геннадием Афанасьевым
Об этом сообщает Эспрессо.
Мужчина погиб 18 декабря в Луганской области, защищая Украину от российской орды.
Напомним, Геннадия Афанасьева в 2014 задержали российские оккупационные власти полуострова. Он стал фигурантом дела о "террористическом союзе", которое вроде бы планировало осуществить серию взрывов в Симферополе.
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