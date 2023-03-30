В Киеве прооперировали 13-летнего мальчика с Херсонщины, который получил осколочное ранение

Об этом сообщила пресс-служба Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

В Киевской детской больнице "Охмадит" прооперировали 13-летнего мальчика с Херсонщины, который получил осколочное ранение во время атаки России. Отмечается, что за мгновение до трагедии он находился на улице, когда в соседний дом попали снаряды, и осколками ранило юношу.

"9 марта Иван попал в Херсонскую больницу с осколочным ранением. Там врачи оказали ему медицинскую помощь, но извлечь обломок из надплечья не удалось. Через несколько дней парня направили в столицу в Охматдет, где он проходил лечение в отделении ортопедии и травматологии. Благодаря работе команды специалистов осколок достали, мальчик получил необходимую медицинскую помощь и обследование", - отметили в пресс-службе.

Юноша живет в Херсонской области, в их двор неоднократно попадали снаряды: в доме нет дверей и окон. Сейчас семья ищет возможность эвакуации из опасной зоны вместе с домашними питомцами.