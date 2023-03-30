В Киеве прооперировали 13-летнего мальчика с Херсонщины, который получил осколочное ранение
В детской больнице "Охматдит" в столице прооперировали 13-летнего Ивана, мальчик получил осколочное ранение во время атак на Херсонщину
Об этом сообщила пресс-служба Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".
В Киевской детской больнице "Охмадит" прооперировали 13-летнего мальчика с Херсонщины, который получил осколочное ранение во время атаки России. Отмечается, что за мгновение до трагедии он находился на улице, когда в соседний дом попали снаряды, и осколками ранило юношу.
"9 марта Иван попал в Херсонскую больницу с осколочным ранением. Там врачи оказали ему медицинскую помощь, но извлечь обломок из надплечья не удалось. Через несколько дней парня направили в столицу в Охматдет, где он проходил лечение в отделении ортопедии и травматологии. Благодаря работе команды специалистов осколок достали, мальчик получил необходимую медицинскую помощь и обследование", - отметили в пресс-службе.
Юноша живет в Херсонской области, в их двор неоднократно попадали снаряды: в доме нет дверей и окон. Сейчас семья ищет возможность эвакуации из опасной зоны вместе с домашними питомцами.
- Напомним, хирурги Волынской областной больницы провели сложную операцию военному, у которого были многочисленные вывихи плеча.
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