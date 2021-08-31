В Киеве проходят обыски предприятия по контролю эксплуатации столичного жилья

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



Согласно сообщению, киевские правоохранители проводят обыски на коммунальном предприятии "Киевжилспецэксплуатация" в рамках уголовного производства по фактам хищения средств бюджета Киева, предусмотренных на капитальный ремонт жилых домов.



Правоохранители установили, что в течение ноября-декабря 2020 служащие предприятия по результатам тендерных закупок заключили ряд договоров с подрядными организациями на капитальный ремонт подъездов в жилых домах столицы.



В дальнейшем служащие коммунального предприятия и подрядных организаций с целью завладения бюджетными средствами, достоверно зная, что работы не были выполнены в полном объеме, подписали "фиктивные" акты выполненных работ.



В пресс-службе отметили, что правоохранители проверяют факты полноты проведения работ и правильности расходования бюджетных средств подрядчиками, которые победили в тендерной закупки, объявленной предприятием. Так, в жилых домах, где проводился капитальный ремонт мест общего пользования, на основании постановлений следственного судьи проведены осмотры с привлечением экспертов, по результатам которых выявлено завышение объемов и стоимости работ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb