Об этом сообщили в Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Экспозиция состоит из информационных табличек, на которых размещены фото и краткая биография каждого павшего защитника Мариуполя. Всего на выставке освещено 154 истории. Отмечено также, что самому младшему защитнику было 18 лет, самому старшему – 63 года.

Инициатором выставки выступила мама одного из азовцев – Вера Литвиненко. Воплотили замысел семьи павших героев полка "Азов" при поддержке Министерства по делам ветеранов, Киевской городской государственной администрации и Ассоциации семей защитников "Азовстали". Воздать честь побратимам и поддержать их семьи также пришли и освободившиеся из плена азовцы.

Также выставка открылась в Хмельницком. Ее организовала супруга погибшего воина Тамара Янина. Ранее подобные экспозиции были представлены в Полтаве и Черкассах. Их намерены провести и в других городах Украины.

В Киеве выставка продлится до 14 ноября.

"Приглашаем каждого украинца посетить ее и отдать честь Героям, которые положили свои жизни за украинский Мариуполь", - написали в Ассоциации семей защитников Азовстали.