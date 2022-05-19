В Киеве проходит суд над российским оккупантом Шишериным, жена убитого украинца просит для россиянина пожизненного заключения, - СМИ

Об этом стало известно с заседания суда 19 мая.



При этом женщина погибшего украинца отметила, что не будет против, если обвиняемого обменяют на украинских военных из Азовстали.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина умер на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

Это произошло, когда колонну россиянина разбили ВСУ. Во время бегства он вместе с еще четырьмя оккупантами обстрелял частный автомобиль и угнал его. На машине с пробитыми колесами захватчики заехали в село и увидели мирного жителя, который говорил по телефону.

Один из оккупантов приказал сержанту убить украинца, чтобы тот не сообщил о них ВСУ. Через окно автомобиля подозреваемый несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в голову пожилому мужчине. Потерпевший скончался на месте в нескольких десятках метров от дома.

В случае доказательства вины оккупанта, ему грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения

Напомним, прокуроры и СБУ собрали достаточно доказательств причастности Шишмарина к нарушению законов и обычаев войны и умышленному убийству. Оккупанту грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения. Первое заседание суда по делу Шишимарина, на котором было решено, что процесс будет проходить в открытом режиме, состоялось 13 мая.

В ходе судебного заседания Вадим Шишимарин признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области.