В Киеве проходит суд над российским оккупантом Шишериным, жена убитого украинца просит для россиянина пожизненного заключения, - СМИ
Жена убитого жителя Сумщины просит для россиянина пожизненного заключения, но не будет против обмена его на бойцов из Азовстали
Об этом стало известно с заседания суда 19 мая.
При этом женщина погибшего украинца отметила, что не будет против, если обвиняемого обменяют на украинских военных из Азовстали.
По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина умер на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.
Это произошло, когда колонну россиянина разбили ВСУ. Во время бегства он вместе с еще четырьмя оккупантами обстрелял частный автомобиль и угнал его. На машине с пробитыми колесами захватчики заехали в село и увидели мирного жителя, который говорил по телефону.
Один из оккупантов приказал сержанту убить украинца, чтобы тот не сообщил о них ВСУ. Через окно автомобиля подозреваемый несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в голову пожилому мужчине. Потерпевший скончался на месте в нескольких десятках метров от дома.
В случае доказательства вины оккупанта, ему грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения
- Напомним, прокуроры и СБУ собрали достаточно доказательств причастности Шишмарина к нарушению законов и обычаев войны и умышленному убийству. Оккупанту грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения. Первое заседание суда по делу Шишимарина, на котором было решено, что процесс будет проходить в открытом режиме, состоялось 13 мая.
- В ходе судебного заседания Вадим Шишимарин признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области.
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