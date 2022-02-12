В Киеве проходит "Марш единства за Украину"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Марш начался в 14 часов в субботу 12 февраля в парке им. Тараса Шевченко.

"Украина сейчас находится под угрозой нового наступления российских оккупантов. В такие непростые для нашего государства времена очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну. Украинцы готовы объединяться и будут сопротивляться!" – заявили организаторы марша.

Многие участники пришли на марш с национальной символикой. Некоторые держат портретами своих родных, погибших на востоке Украины.





Фото Сергея Стерненко





Фото Юрия Гудыменко



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