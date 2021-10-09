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В Киеве проходит акция "Рука помощи" в поддержку семей крымских татар
Благотворительную акцию «Рука помощи» ежегодно проводит общественная организация "Крымская семья" совместно с Меджлисом
Две сотни детей из семей крымских татар нуждаются в помощи. Их родители заключенные российских властей в оккупационном Крыму. В Украине проводят благотворительную акцию "Рука помощи".
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