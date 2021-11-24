В Киеве проходит акция протеста антивакцинаторов: движение в центре города ограничено

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.



"В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10.30 до 17.00 в городе ограничат движение", - говорится в сообщении.



По данным патрульных, движение ограничили:

улицы Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейской площади;

улицы Крещатик;

бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).





Акция протеста началась в 10 утра. Несколько сотен человек собрались у здания Верховной Рады.







Участники



Акция протеста началась в 10 утра. Несколько сотен человек собрались у здания Верховной Рады.Участники требуют отменить карантинные ограничения и собираются передать президенту Владимиру Зеленскому свое обращение после шествия от парламента в Офис президента.

Напомним, 16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у известного львовского антивакцинатора Остапа Стахива.

Впоследствии его госпитализировали в больницу.

Подозрение лидеру "антивакцинаторов" Остапу Стахиву вручило СБУ. Его обвиняют в призывах к свержению конституционного строя в Украине и сотрудничеству с Российской Федерацией.

Ранее также писали, что львовские депутаты обратились в СБУ по поводу деятельности антивакцинатора Стахива. Они требуют начать предварительное расследование и проверить наличие российского влияния на движение антивакцинаторов.

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