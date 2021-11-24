В Киеве проходит акция протеста антивакцинаторов: движение в центре города ограничено
В среду, 24 ноября, в центре ограничили автомобильное движение на нескольких улицах из-за митинга противников вакцинации от COVID-19
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
"В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10.30 до 17.00 в городе ограничат движение", - говорится в сообщении.
По данным патрульных, движение ограничили:
- улицы Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
- Европейской площади;
- улицы Крещатик;
- бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
Участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами "Нет чипизации", "Мировой заговор сил зла против Бога и человечества", "Стоп геноцид" и "Свободу Остапу Стахиву".
Митинг антивакцинаторов в Украине проходит уже не в первый раз. В частности, 3 ноября антивакцинаторы собрались под Верховной Радой. Протестующие требовали отменить карантин и отказаться от принудительных прививок.
- Напомним, 16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у известного львовского антивакцинатора Остапа Стахива.
- Впоследствии его госпитализировали в больницу.
- Подозрение лидеру "антивакцинаторов" Остапу Стахиву вручило СБУ. Его обвиняют в призывах к свержению конституционного строя в Украине и сотрудничеству с Российской Федерацией.
- Ранее также писали, что львовские депутаты обратились в СБУ по поводу деятельности антивакцинатора Стахива. Они требуют начать предварительное расследование и проверить наличие российского влияния на движение антивакцинаторов.
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