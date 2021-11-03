В Киеве проходит акция протеста "антивакцинаторов"
Сегодня, 3 ноября, под Верховной Радой прошел митинг "антивакцинаторов". Протестующие требовали отменить карантин и отказаться от принудительных прививок
Об этом сообщила журналистка Еспресо.TV Валерия Пашко.
Около Верховной Рады несколько сотен человек - "антивакцинаторов" требовали отменить карантин и отказаться от принудительной вакцинации.
Акцию поддержала экс-нардеп Надежда Савченко, недавно задержанная в аэропорту с поддельным COVID-сертификатом.
Протестующие перекрыли дорогу возле ВРУ и стали ходить по пешеходному переходу.
Также колонна "антиваксов" двинулась в сторону "Арсенальной". Но некоторые протестующие остаются у стен парламента.
"Это акция прямого действия, мы не стоим, ходим по улицам, дорогам и демонстрируем свой протест", - выкрикивают организаторы.
Участники акции скандируют: "Нет медицинскому террору!" - и держат в руках флаги с надписями "Права человека" и плакаты: "Скажи нет обязательной вакцинации", "Руки прочь от наших детей", "МЗ. Фармация".
Некоторые участники также разошлись по списку локаций: стадион "Динамо", переулок Крепостной, Грушевского, Банковая.
На 11:00 запланировано вече.
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