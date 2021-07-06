В Киеве произошло столкновение трех автомобилей с опрокидыванием

Об этом сообщают Стражи Еспресо.

Водитель Volkswagen Jetta, перестраиваясь в крайнюю левую полосу, не предоставила преимущества в движении Audi A8, в результате чего произошло столкновение.



Водитель Ford Ecosport, который ехал сразу за этими автомобилями, не успел сманеврировать. Автомобиль начало бросать, после чего его опрокинуло на крышу. К счастью, авария обошлась без пострадавших.











