В Киеве произошло столкновение трех автомобилей с опрокидыванием
На столичном проспекте Победы произошло ДТП с участием трех автомобилей с опрокидыванием
Об этом сообщают Стражи Еспресо.
Водитель Volkswagen Jetta, перестраиваясь в крайнюю левую полосу, не предоставила преимущества в движении Audi A8, в результате чего произошло столкновение.
Водитель Ford Ecosport, который ехал сразу за этими автомобилями, не успел сманеврировать. Автомобиль начало бросать, после чего его опрокинуло на крышу. К счастью, авария обошлась без пострадавших.
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