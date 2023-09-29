В Киеве произошло смертельное ДТП с участием 4 автомобилей

Об этом сообщает полиция Киева.

Смертельное ДТП произошло около 18:00 четверга в Святошинском районе Киева.

"В результате автопроисшествия погибли два человека. Еще двое граждан получили телесные повреждения. Возбуждено уголовное производство", - пишут полицейские.

По информации столичной полиции, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer нарушил ограничение скорости, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Kia Sorento, Skoda Fabia и Renault Sandero.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Lancer погибли, а водитель и пассажир автомобиля Kia Sorento получили телесные повреждения.