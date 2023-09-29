В Киеве произошло смертельное ДТП с участием 4 автомобилей
Вечером четверга, 28 сентября, в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием четырех авто
Об этом сообщает полиция Киева.
Смертельное ДТП произошло около 18:00 четверга в Святошинском районе Киева.
"В результате автопроисшествия погибли два человека. Еще двое граждан получили телесные повреждения. Возбуждено уголовное производство", - пишут полицейские.
По информации столичной полиции, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer нарушил ограничение скорости, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Kia Sorento, Skoda Fabia и Renault Sandero.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Lancer погибли, а водитель и пассажир автомобиля Kia Sorento получили телесные повреждения.
- В среду, 27 сентября, в Киевской области в результате ДТП погиб младенец и его родители.
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