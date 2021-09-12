В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 9 авто
В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с участием 9 автомобилей, в котором пострадали 5 человек
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Голосеевском районе столицы произошла масштабная авария с участием девяти автомобилей: Jeep, Skoda, двух Honda, Kia, два Volkswagen, Ford и Renault.
Как удалось узнать Стражам Эспрессо со слов свидетеля, он двигался в направлении Обухова на Honda и увидел, что перед ним начало раскручивать KIA и еще один автомобиль.
По инерции они начали крушить другие авто, водители которых не успели сманеврировать.
По предварительным данным, в результате аварии госпитализированы пять человек с травмами различной степени тяжести. К счастью и на удивление, обошлось без погибших.
Сейчас дорогу перекрыли, пропускают только местных жителей.
На месте работает полиция и следственно-оперативная группа.
Детали масштабной аварии выяснит следствие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.41Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное