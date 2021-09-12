В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 9 авто

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Голосеевском районе столицы произошла масштабная авария с участием девяти автомобилей: Jeep, Skoda, двух Honda, Kia, два Volkswagen, Ford и Renault.

Как удалось узнать Стражам Эспрессо со слов свидетеля, он двигался в направлении Обухова на Honda и увидел, что перед ним начало раскручивать KIA и еще один автомобиль.

По инерции они начали крушить другие авто, водители которых не успели сманеврировать.

По предварительным данным, в результате аварии госпитализированы пять человек с травмами различной степени тяжести. К счастью и на удивление, обошлось без погибших.

Сейчас дорогу перекрыли, пропускают только местных жителей.

На месте работает полиция и следственно-оперативная группа.

Детали масштабной аварии выяснит следствие.

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