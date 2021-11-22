В Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей, есть пострадавшие

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.



Авария произошла на пересечении Воздухофлотского проспекта с улицей Соломенской: столкнулись автомобили Land Rover, Volkswagen Passat и Honda CR-V.



Пострадавшим в ДТП людям медики оказали помощь на месте, однако от госпитализации они отказались.



Машины получили серьезные повреждения, для всех трех автомобилей вызвали эвакуаторы.



Правоохранители на месте происшествия устанавливают обстоятельства ДТП.













Напомним, ранее 22 ноября на Бориспольской трассе под Киевом легковушка Ford протаранила грузовик и загорелась. В результате ДТП пострадали два человека.