В Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей, есть пострадавшие
В понедельник, 22 ноября, в Киеве на Соломенской площади произошло ДТП с участием трех автомобилей
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Авария произошла на пересечении Воздухофлотского проспекта с улицей Соломенской: столкнулись автомобили Land Rover, Volkswagen Passat и Honda CR-V.
Пострадавшим в ДТП людям медики оказали помощь на месте, однако от госпитализации они отказались.
Машины получили серьезные повреждения, для всех трех автомобилей вызвали эвакуаторы.
Правоохранители на месте происшествия устанавливают обстоятельства ДТП.
- Напомним, ранее 22 ноября на Бориспольской трассе под Киевом легковушка Ford протаранила грузовик и загорелась. В результате ДТП пострадали два человека.
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