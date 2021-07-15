В Киеве произошло ДТП с участием скутера, грузовики и микроавтобуса: пострадали два человека
В ночь на 15 июля в Подольском районе Киева на Набережно-Крещатицкой улице произошла авария с участием скутера службы доставки грузовика Scania и микроавтобуса Chevrolet Explorer
Об этом сообщают "ВартовиЕспресо".
По словам очевидцев, перед развилкой на Гаванский мост резко затормозил скутер службы доставки Raketa, за ним сразу ударил по тормозам водитель грузовика Scania, остановившись чуть не вплотную к скутера.
В это время из-за несоблюдения дистанции в зад грузовика въехал микроавтобус Chevrolet Explorer. Водитель скутера хотел уехать с места происшествия, однако водитель грузовика догнал его и держал до приезда полиции. По предварительным данным, скутером управлял иностранец восточного происхождения.
В результате ДТП водитель микроавтобуса госпитализировали с подозрением на перелом ноги, а ее пассажирка, которая находилась в салоне Chevrolet за водитель, получила травму головы. Медики оказали ей помощь на месте происшествия.
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