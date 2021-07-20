В Киеве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, есть пострадавшие
В Киеве произошло ДТП, пострадали два человека
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Автопроисшествие произошло с участием пяти автомобилей на улице Маршала Малиновского.
В результате ДТП двух пострадавших госпитализировали с травмами.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
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