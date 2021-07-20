В Киеве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, есть пострадавшие

Об этом сообщает пресс-служба полиции.



Автопроисшествие произошло с участием пяти автомобилей на улице Маршала Малиновского.



В результате ДТП двух пострадавших госпитализировали с травмами.



На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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