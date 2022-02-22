В Киеве произошло ДТП с участием пешехода и двух автомобилей, пострадавший госпитализирован
Во вторник, 22 февраля, в Печерском районе Киева произошло ДТП с участием пешехода и автомобилей Peugeot 207 и Volkswagen Golf
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Авария произошла на Железнодорожном шоссе. По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода, когда его сбил автомобиль Peugeot 207. От удара мужчину отбросило на автомобиль Volkswagen Golf.
Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами госпитализировали медики "скорой".
На место происшествия прибыли правоохранители.
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