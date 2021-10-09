В Киеве произошло ДТП с участием грузовика, легкового авто и микроавтобуса, на Братиславской образовалась огромная пробка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве в Деснянском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, которое существенно осложнило движение по улице Братиславской. По предварительным данным, со слов свидетелей, грузовик с прицепом Renault Magnum врезался в зад легковушке Hyundai Sonata. От удара Hyundai вылетел на встречную при этом был поврежден встречный микроавтобус Mercedes Vito.

По предварительным данным люди в этой аварии серьезно не пострадали. Механизм ДТП и степень вины участников ДТП установят правоохранители. В результате аварии образовалась огромная пробка на улице Братиславской.



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