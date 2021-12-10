В Киеве произошло ДТП с тремя автомобилями: госпитализирован мужчина, образовалась пробка

Об этом сообщают ВартовиЕспресо .



Происшествие случилось на перекрестке ул. Оноре де Бальзака и ул. Архитектора Николаева.



По словам очевидцев, водитель Volkswagen, выезжая с ул. Николаева на ул. Бальзака и избегая столкновения с одним автомобилем, ударил в заднюю часть автомобиль КИА.



KIA от удара вылетел на встречную полосу и ударил в сторону Skoda. После удара автомобиль Skoda раскрутило, он ударился в бордюр и улетел обратно на проезжую часть, где остановился перпендикулярно полосам движения.



В результате ДТП водитель КIА был госпитализирован с травмами головы. На улице Оноре де Бальзака образовалась незначительная пробка.















