В Киеве произошло ДТП с тремя автомобилями: госпитализирован мужчина, образовалась пробка
Вечером 10 декабря в Деснянском районе Киева произошла авария с участием легковушек Volkswagen, KIA и Skoda
Об этом сообщают ВартовиЕспресо .
Происшествие случилось на перекрестке ул. Оноре де Бальзака и ул. Архитектора Николаева.
По словам очевидцев, водитель Volkswagen, выезжая с ул. Николаева на ул. Бальзака и избегая столкновения с одним автомобилем, ударил в заднюю часть автомобиль КИА.
KIA от удара вылетел на встречную полосу и ударил в сторону Skoda. После удара автомобиль Skoda раскрутило, он ударился в бордюр и улетел обратно на проезжую часть, где остановился перпендикулярно полосам движения.
В результате ДТП водитель КIА был госпитализирован с травмами головы. На улице Оноре де Бальзака образовалась незначительная пробка.
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