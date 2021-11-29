В Киеве произошло ДТП с пятью автомобилями, движение транспорта осложнено
Утром в понедельник, 29 ноября, в Киеве на Столичном шоссе произошло массовое ДТП
Об этом сообщает в Telegram Патрульная полиция Киева.
"На Столичном шоссе ДТП с участием пяти автомобилей", - говорится в сообщении.
В результате аварии затруднено движение транспорта в направлении станции метро Выдубичи.
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