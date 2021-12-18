В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием, одна пассажирка попала в больницу
В Деснянском районе, на проспекте Шухевича произошло ДТП с опрокидыванием
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как рассказали пассажиры автомобиля Cherry, они двигались по проспекту Шухевича в направлении Почайной.
В заднюю часть врезался автомобиль Toyota Camry.
От удара Cherry отбросило сначала вправо, его водитель пытался выровнять авто, после чего неуправляемая машина врезалась в отбойник и опрокинулась на бок. В результате ДТП пострадала пассажирка Cherry – ее госпитализировали в больницу с ушибом ноги и грудной клетки.
Сейчас образовалась пробка в направлении Почайной.
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