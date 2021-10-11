В Киеве произошло ДТП с двумя легковушками: есть пострадавший, один из водителей пытался бежать
В ночь на 11 октября в Деснянском районе Киева, на проспекте Маяковского произошло ДТП с участием легковых Hyundai Accent и Ford Focus
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По словам водителя Ford Focus, он двигался по проспекту Маяковского в направлении выезда с Троещины. В момент, когда на пересечении с ул. Каштановой загорелся красный сигнал светофора, он подъезжал к стоп-линии и увидел как на встречный полосе Hyundai Accent начало бросать по дороге, после чего автомобиль на немалой скорости проехал перекресток на красный свет, выехал на встречную и ударил в левый бок Ford Focus.
От удара Ford Focus развернуло поперек дороги. В результате ДТП пострадал водитель Ford Focus, которого медики скорой госпитализировали. Через некоторое время после оказания медицинской помощи мужчина вернулся на место ДТП.
В своюочередь водитель Hyundai Accent пытался скрыться. Сначала он припарковал машину примерно в 300 метрах от места аварии, предоставил полицейским документы и вел себя спокойно, но потом попытался бежать. Однако полицейские быстро задержали его.
По словам очевидцев, водитель Hyundai Accent является гражданином другого государства и находился в состоянии алкогольного опьянения.
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