В Киеве произошло ДТП с двумя легковушками: есть пострадавший, один из водителей пытался бежать

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



По словам водителя Ford Focus, он двигался по проспекту Маяковского в направлении выезда с Троещины. В момент, когда на пересечении с ул. Каштановой загорелся красный сигнал светофора, он подъезжал к стоп-линии и увидел как на встречный полосе Hyundai Accent начало бросать по дороге, после чего автомобиль на немалой скорости проехал перекресток на красный свет, выехал на встречную и ударил в левый бок Ford Focus.



От удара Ford Focus развернуло поперек дороги. В результате ДТП пострадал водитель Ford Focus, которого медики скорой госпитализировали. Через некоторое время после оказания медицинской помощи мужчина вернулся на место ДТП.



В своюочередь водитель Hyundai Accent пытался скрыться. Сначала он припарковал машину примерно в 300 метрах от места аварии, предоставил полицейским документы и вел себя спокойно, но потом попытался бежать. Однако полицейские быстро задержали его.



По словам очевидцев, водитель Hyundai Accent является гражданином другого государства и находился в состоянии алкогольного опьянения.





















