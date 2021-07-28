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В Киеве произошло ДТП с автомобилями Jeep и Lexus

28 июля, 2021 среда
13:20
Новости

В Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием трех автомобилей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Машины двигались по улице Стальского до улицы Курнатовского.

По словам свидетелей, перед перекрестком автомобили начали останавливаться, но не все успели сделать это вовремя. В результате произошла цепная авария.

По словам свидетелей, из-за несоблюдения безопасной скорости и дистанции женщина на Jeep врезалась в заднюю часть Toyota Venza, которая, в свою очередь, "догнала" Lexus RX.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

В результате ДТП пострадал водитель Toyota, медики оказали ей помощь на месте.

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