В Киеве произошло ДТП с автомобилями Jeep и Lexus
В Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием трех автомобилей
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Машины двигались по улице Стальского до улицы Курнатовского.
По словам свидетелей, перед перекрестком автомобили начали останавливаться, но не все успели сделать это вовремя. В результате произошла цепная авария.
По словам свидетелей, из-за несоблюдения безопасной скорости и дистанции женщина на Jeep врезалась в заднюю часть Toyota Venza, которая, в свою очередь, "догнала" Lexus RX.
Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
В результате ДТП пострадал водитель Toyota, медики оказали ей помощь на месте.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.92
- Актуальное
- Важное