В Киеве произошло ДТП с автомобилями Jeep и Lexus

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



Машины двигались по улице Стальского до улицы Курнатовского.



По словам свидетелей, перед перекрестком автомобили начали останавливаться, но не все успели сделать это вовремя. В результате произошла цепная авария.



По словам свидетелей, из-за несоблюдения безопасной скорости и дистанции женщина на Jeep врезалась в заднюю часть Toyota Venza, которая, в свою очередь, "догнала" Lexus RX.



Полиция устанавливает обстоятельства аварии.



В результате ДТП пострадал водитель Toyota, медики оказали ей помощь на месте.

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