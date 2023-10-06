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В Киеве произошла потасовка, при участии нардепов-"слуг" Куницкого и Дмитрука

6 октября, 2023 пятница
01:52
Общество

В Киеве народные депутаты от "Слуги Народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили молодого человека, которого обвинили в мошенничестве и требовали деньги

Об этом сообщает РБК-Украина.

Парень рассказывает, что избиение произошло примерно в 10 утра в Киеве. По его словам, Дмитрук и Куницкий потребовали у него деньги и обвиняли в аферах. Пострадавший подтверждает, что драку начали народные депутаты.

"Куницкий завалил на землю, а Дмитрук стал бить кулаками в лицо", – говорит он.

К парню вызвали скорую, оказали первую помощь и отвезли в больницу на консультацию.

На видео можно увидеть, что нардепы шли мимо и подошли к пострадавшему. Начали его толкать, снимать на камеру, с чего начался конфликт.

На кадрах ниже видно, как Дмитрий бьет парня. Рядом стоят еще двое мужчин, однако неизвестно – кто они.

В комментарии Новости. Live Артем Дмитрук рассказал свою версию произошедшего.

"Мы с Александром Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек бегут из этого мошеннического колл-центра. После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео", – сказал нардеп.

Он заявляет, что пострадавший парень – это подставное лицо. Во время проверки этого колл-центра он якобы пытался спровоцировать народных депутатов.

"Он начал нам очень плохие слова говорить, материться в нашу сторону, обзывать нас. И начал подходить все ближе. Мы представились, показали удостоверения народных депутатов и мой коллега Александр начал его снимать на видео. Его это очень возмутило, он начал к нам подходить , махать руками и ногами. После этого он выхватил телефон из рук Александра, украл фактически, и начал с ним бежать", - рассказал Дмитрук.

Нардеп добавляет, что в руках у парня был нож.

"Столкнулся со мной и вместе со мной упал на землю с этим ножом. Мы начали просить у охраны, чтобы они вызвали полицию, приехала полиция, у этого парня забрали нож", - говорит Дмитрук.

В результате и Дмитрук, и Куницкий написали заявление в полицию.

Пресссекретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина подтвердила, что "имела место драка с участием нардепов в Голосеевском районе города".

"На месте еще работает следственно-оперативная группа", – добавила она.

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Верховная Рада
Слуга народу
новости Киева
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