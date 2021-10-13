В Киеве произошла авария с участием пяти автомобилей и автобуса
В Дарницком районе столицы, на Харьковском шоссе произошла масштабная авария с участием 5 автомобилей и автобуса
Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, водитель Volkswagen Bora догнал автомобиль Citroen DS5, врезавшись ему в заднюю часть.
Далее по цепной реакции Citroen врезался в Hyundai Tucson, который в свою очередь догнал Toyota Land Cruiser. Завершилась цепь столкновений автобусом МАЗ. К счастью, данное ДТП обошлось без пострадавших.
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