В Киеве произошла авария на сетях Укрэнерго, без света осталось 100 тыс. потребителей
В ряде районов Киева введены экстренные отключения света из-за аварии на сетях НЭК Укрэнерго. Без света остаются 100 тысяч киевлян
Об этом сообщает ДТЭК.
В части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.
"Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме", - подчеркивают в ДТЭК.
Как сообщают в Киевской городской военной администрации, в настоящее время по Киеву отключены 100 тысяч потребителей.
О времени возобновления электроснабжения обещают сообщить дополнительно.
- Утром, 20 июня, в столице также произошло обесточивание из-за аварии. Без света были жители Оболонского, Подольского района и частично – Троещины.
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