Об этом сообщает ДТЭК.

В части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.

"Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме", - подчеркивают в ДТЭК.

Как сообщают в Киевской городской военной администрации, в настоящее время по Киеву отключены 100 тысяч потребителей.

О времени возобновления электроснабжения обещают сообщить дополнительно.