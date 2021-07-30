В Киеве произошел взрыв на территории психбольницы: погиб 21-летний парень

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.



29 июля примерно в 23:00 в полцию сообщили, что в недостроенном здании на территории парка "Кирилловский Гай" произошел взрыв.

Правоохранители установили, что на крыше корпуса из-за взрыва неустановленного устройства погиб мужчина 2000 года рождения.

Полиция открыла дело об умышленном убийстве (с дополнительной квалификацией самоубийство).



Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.