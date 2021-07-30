В Киеве произошел взрыв на территории психбольницы: погиб 21-летний парень
На крыше недостроенного корпуса психиатрической больницы в Киеве произошел взрыв
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
29 июля примерно в 23:00 в полцию сообщили, что в недостроенном здании на территории парка "Кирилловский Гай" произошел взрыв.
Правоохранители установили, что на крыше корпуса из-за взрыва неустановленного устройства погиб мужчина 2000 года рождения.
Полиция открыла дело об умышленном убийстве (с дополнительной квалификацией самоубийство).
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.76
Покупка 26.76Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.09
- Актуальное
- Важное