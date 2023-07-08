В Киеве произошел сбой в работе уведомлений о воздушной тревоге: заявление военной администрации

Об этом Киевская городская военная администрация сообщила в телеграмме.

"КГВА временно не будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог в столице из-за проблем с "экстренными оповещениями". Просим отнестись с пониманием", - пишет военная администрация.

Киевлян призвали следить за сообщениями о тревогах в приложении "Киев Цифровой".