В Киеве произошел сбой в работе уведомлений о воздушной тревоге: заявление военной администрации
В пятницу, 7 июля, в столице Украины Киеве произошел сбой в работе экстренных уведомлений о воздушной тревоге
Об этом Киевская городская военная администрация сообщила в телеграмме.
"КГВА временно не будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог в столице из-за проблем с "экстренными оповещениями". Просим отнестись с пониманием", - пишет военная администрация.
Киевлян призвали следить за сообщениями о тревогах в приложении "Киев Цифровой".
- В ночь с 7 на 8 июля на Востоке и Юге Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных БПЛА и баллистики. Подробности читайте здесь.
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