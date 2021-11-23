В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта: какие маршруты задерживаются

Об этом сообщили в Киевпасстрансе .



Пробки привели к задержке троллейбусов №29, 30, 31, 47, 50, 50к в направлении проспекта Маяковского, Керченской площади, проспекта Ватутина, проспекта Героев Сталинграда.



Также произошел сбой в работе автобусов №21, 73, 100, 101, 114.



В Киевпасстрансе отмечают, что уже вызвали правоохранителей на места скопления транспорта.



В столице ввели оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).



Также пробки образовались на Броварском проспекте, проспекте Романа Шухевича, Северном мосту, улице Семена Скляренко, Набережном шоссе и улице Жилянской.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb