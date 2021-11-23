В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта: какие маршруты задерживаются
23 ноября в Киеве ряд троллейбусов и автобусов ездит с опозданием из-за сбоя в работе
Об этом сообщили в Киевпасстрансе .
Пробки привели к задержке троллейбусов №29, 30, 31, 47, 50, 50к в направлении проспекта Маяковского, Керченской площади, проспекта Ватутина, проспекта Героев Сталинграда.
Также произошел сбой в работе автобусов №21, 73, 100, 101, 114.
В Киевпасстрансе отмечают, что уже вызвали правоохранителей на места скопления транспорта.
В столице ввели оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).
Также пробки образовались на Броварском проспекте, проспекте Романа Шухевича, Северном мосту, улице Семена Скляренко, Набережном шоссе и улице Жилянской.
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