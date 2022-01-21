В Киеве произошел пожар в многоэтажке: погибли женщина и мужчина
В Днепровском районе Киева произошел смертельный пожар на шестом этаже многоэтажки
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
Возгорание возникло в квартире дома на проспекте Павла Тычины. Пожарных вызвали соседи, услышавшие запах дыма. После ликвидации пожара спасатели обнаружили в квартире обгоревшие тела мужчины и женщины (1962 г. р.).
По словам полицейских, пожар возник в комнате, где рядом с телами обнаружили много окурков и бутылки из-под алкоголя.
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