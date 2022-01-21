В Киеве произошел пожар в многоэтажке: погибли женщина и мужчина

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .



Возгорание возникло в квартире дома на проспекте Павла Тычины. Пожарных вызвали соседи, услышавшие запах дыма. После ликвидации пожара спасатели обнаружили в квартире обгоревшие тела мужчины и женщины (1962 г. р.).



По словам полицейских, пожар возник в комнате, где рядом с телами обнаружили много окурков и бутылки из-под алкоголя.