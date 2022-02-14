В Киеве произошел пожар в гимназии восточных языков
В учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков потушили пожар, жертв и пострадавших в результате возгорания нет
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .
Информация о пожаре в гимназии поступила 14 февраля в 01:22. Было установлено, что горит кровля трехэтажного здания учебного заведения. В 03:30 пожар был локализирован на площади 2 тыс. кв. м, а в 04:39 – ликвидировали.
Тушение возгорания было затруднено тем, что здание имеет деревянные конструкции и перекрытия, что способствовало быстрому распространению огня.
К ликвидации пожара были привлечены 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.
Жертв и пострадавших нет. Причину и обстоятельства возгорания будут устанавливать правоохранители.
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