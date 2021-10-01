В Киеве произошел пожар в гимназии эвакуированы 1500 детей
1 октября поступило сообщение о пожаре в Киевской инженерной гимназии
Об этом сообщает главное управление ГСЧС в столице в Facebook.
Установлено, что в столовой произошло возгорание. До прибытия спасателей эвакуировали персонал и 1500 учеников.
В 10:35 пожар был ликвидирован. Погибших и травмированных нет.
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