В Киеве произошел пожар в гимназии эвакуированы 1500 детей

Об этом сообщает главное управление ГСЧС в столице в Facebook.



Установлено, что в столовой произошло возгорание. До прибытия спасателей эвакуировали персонал и 1500 учеников.



В 10:35 пожар был ликвидирован. Погибших и травмированных нет.

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