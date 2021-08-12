В Киеве произошел пожар в гаражном кооперативе: сгорело не менее одно авто
В Киеве утром в четверг, 12 августа, произошел пожар в гаражном кооперативе на улице Бойчука, 45
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"12 августа в 8:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Михаила Бойчука, что в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.
Возгорание возникло в двухэтажном здании, огонь перекинулся на соседние гаражи.
В течение часа пожар удалось локализовать на площади 400 кв.м. Тушение огня было затруднено отсутствием вблизи пожарных гидрантов. Пожарным пришлось организовать постоянный подвоз воды и проложить дополнительные магистральные линии к ближайшим гидрантов.
Для ликвидации огня были привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава.
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