В Киеве произошел пожар в гаражном кооперативе: сгорело не менее одно авто

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.



"12 августа в 8:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Михаила Бойчука, что в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.



Возгорание возникло в двухэтажном здании, огонь перекинулся на соседние гаражи.



В течение часа пожар удалось локализовать на площади 400 кв.м. Тушение огня было затруднено отсутствием вблизи пожарных гидрантов. Пожарным пришлось организовать постоянный подвоз воды и проложить дополнительные магистральные линии к ближайшим гидрантов.



Для ликвидации огня были привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава.

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