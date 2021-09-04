В Киеве произошел пожар в бизнес-центре, в лифте был заблокирован ребенок
В столице произошел пожар в бизнес-центре в Дарницком районе, во время которого спасатели извлекли из заблокированного лифта ребенка
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .
4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в 18:18 в Дарницком районе по ул. Ларисы Руденко, 6а в помещении на восьмом этаже бизнес-центра "Колизей" возник пожар.
Спасатели провели разведку на этажах, во время которой между 7 и 8 этажами из заблокированной лифтовой кабины спасли ребенка 2005 г. р.
В 19:22 пожар в помещении сауны фитнес-центра и частично кровли бизнес-центра локализован на площади 100 кв. м., в 19:30 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
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