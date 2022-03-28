В Киеве произошел пожар от падения обломков сбитой ракеты. Фото
В Дарницком районе Киева произошел пожар в результате падения обломков сбитой ракеты
Об этом сообщает ГСЧС.
По предварительной информации, 27 марта в 23:12 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе Киева.
Было установлено, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частной жилой усадьбы. В частности, горел гараж.
На месте было задействовано 2 единицы пожарной техники и 8 человек личного состава.
ГСЧС сообщает, что в 00:27 пожар был локализован на площади 100 кв. м.
А в 01:24 возгорание ликвидировали.
Предварительно пострадавших нет.
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