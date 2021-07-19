В Киеве произошел пожар на складе площадью 1,2 тыс. кв.м

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



"19 июля в 7:38 в Голосеевском районе Пироговский путь, 154 на территории транспортной компании в отдельно стоящем одноэтажном складском здании возник пожар", - говорится в сообщении.



В 8:45 пожар локализован на площади 1 тыс. 200 м кв. Частично разрушена кровля и фасадную стену склада, угроза дальнейшего разрушения кровли.



Жертв и пострадавших нет.

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