Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В Киеве происходит факельное шествие ко дню рождения Бандеры. ФОТО и ВИДЕО
Обновлено

В Киеве происходит факельное шествие ко дню рождения Бандеры. ФОТО и ВИДЕО

1 января, 2022 суббота
19:02
Общество

В субботу, 1 января, в Киеве происходит факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН Степана Бандеры

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Факельное шествие началось в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Она двинулась к Майдану Незалежности.

Участники акции несут в руках зажженные факелы, красно-черные флаги и флаги Украины, выкрикивают националистические лозунги.

Из-за акции в центре Киева ужесточились меры безопасности. За порядком следят правоохранители, также стоит пожарная машина. Пока ситуация спокойная.

Особенностью нынешнего чествования Бандеры стало исполнение легендарной песни бойцов Украинской Повстанческой Армии (УПА) "Отец наш - Бандера, Украина - мать", которая недавно получила "новую жизнь" благодаря всенародному флешмобу, начатому в соцсетях львовскими школьниками.

1 января является днем чествования политического лидера Украинского Движения Сопротивления середины ХХ в., Проводника Организации Украинских Националистов (революционной) - ОУН (г) Степана Бандеры.

1 января 2022 года исполнилось ровно 113 лет от его рождения политика.

По этому случаю как в Украине, так и в украинских общинах Европы, Америки и Австралии проходили церковные службы, тематические вечера и вечерние факеловые акции.












Справка

Степана Андреевич Бандера родился 1 января 1909 года в семье священника из галицкого села Старый Угринов близ Калуша.

Прожил 50 лет. Постоянно занимался политической борьбой во имя возрождения Украинского государства и его защиты от иностранных поработителей.

Все равно жестоко преследовался русскими, немецкими и польскими оккупантами. Был не раз заключенным.

В 1959 году убит в эмиграции, в Мюнхене, агентом советских спецслужб Богданом Сташинским во время подготовки визита Никиты Хрущева в США, где, по историческим сведениям, должен рассматриваться украинский вопрос. Позже Сташинский сбежал на Запад, во всем признался и дал потрясающие показания против СССР.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Лукаш Теодорчик (в світлій формі)
30 декабря, 2021 четверг
Экс-футболиста "Динамо" погнали из итальянского клуба
Мария Захарова
30 декабря, 2021 четверг
В МИД России заявили, что Киев планирует "расстреливать" население Донбасса оружием НАТО
Байден
31 декабря, 2021 пятница
Байден провел телефонный разговор с Путиным. США призвали к деэскалации на Донбассе и пригрозили последствиями
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.16
    Покупка 27.16
    Продажа 27.47
  • EUR
    Покупка 30.53
    Продажа 31.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
1 января
19:21
Украина получит от США военные катера "Айленд" и Mark VI
18:47
Беларусь протест
В Беларуси количество политзаключенных достигло почти 1000 человек
18:30
Хоккеистов сборной России сняли с авиарейса из-за попойки и отказ одевать маски
17:50
Зеленский Макрон
Зеленский обратился к Макрону после начала председательства Франции в Совете ЕС
17:30
ООС ВСУ
1 января на фронте: российские оккупанты совершили четыре обстрела
17:15
"Манчестер Сити" вырвал победу у "Арсенала", Зинченко пропустил матч из-за коронавируса
16:49
Эксклюзив
Минские соглашения и Нормандский формат – это поражение для Украины, - Юнус
16:27
Украина запретила российским судам заходить в свои внутренние речные воды
16:05
Оксана Маркарова
Что-то такое, о чем нельзя говорить: Маркарова анонсировала дополнительную помощь США Украине
15:49
В возрасте 99 лет скончалась американская актриса Бетти Уайт
15:26
Германия начала председательство в "Большой семерке"
15:10
Миколенко прокомментировал переход из "Динамо" в "Эвертон"
14:53
Зеленский поздравлял с Новым годом без гимна и флага
14:30
"Динамовец" Миколенко перешел в английский "Эвертон"
14:16
Эксклюзив
TikTok
"Веду коняку..." от Евтух и средний палец от девочки Васи: подборка топовых видео с TikTok за 2021 год
14:00
Детей нужно воспитывать на примере КГБиста, застреленного оппозиционером во время облавы, - Лукашенко
13:20
Если в вакансиях будут загадывать возраст или пол, работодателей будут штрафовать на 65 тыс. грн.
13:00
СМИ рассказали, чем Пушилин "бесит" приставленную к нему охрану
12:44
Израильтянам за 60 разрешили четвертую дозу COVID-вакцины
12:17
В Днепре мужчине оторвало пальца петардой
12:00
Новогоднее поздравление Путина. 2022 год
Путин обращался к россиянам на Новый год в причудливом "бронепальто"
11:41
В Богодухове в жилом доме взорвался газовый баллон. Две женщины получили ожоги
11:18
Светлана Тихановская
В телефонной книге Лукашенко остался только один номер. И звонить ему все дороже, - Светлана Тихановская
11:00
В Казахстане сгорела новогодняя елка в городе Тараз. Есть видео
10:39
Украинцы отмечают день рождения Степана Бандеры
10:19
В Кривом Роге горела 9-этажка. Есть пострадавшие
10:00
2022-й. Каким будет год Тигра в период ретроградной Венеры
09:46
Владимир Зеленский
Зеленский ждет россиян с "холодцом и бутылкой"
09:24
В пригороде Одессы воры вынесли с почты 800 тыс. грн, - СМИ
09:00
На Новый год Зеленский назвал свою "главную цель"
08:32
Коронавирус в Украине
Новый всплеск COVID-19 в Украине: 190 смертей, 1,5 тыс. госпитализаций, 5 тыс. заражений
08:10
Интерфакс прекратил деятельность в Беларуси
07:45
Силы территориальной обороны возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин
07:20
На Новый год от российского обстрела на Донетчине погиб защитник Украины
2021, пятница
31 декабря
21:57
Обновлено
Мир встречает Новый 2022 год: фото и видео
21:49
Зеленский обсудил торгово-экономическое сотрудничество с представителем правящей династии Катара
21:28
Дмитрий Кулеба
"Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя", - Кулеба
21:09
Зеленський и Байден
После разговора с Путиным: Байден 2 января позвонит Зеленскому, - журналист AP
20:49
Косово
В Косово признали персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН
20:22
Зеленский назначил Сухачева главой ДБР
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV