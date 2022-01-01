В Киеве происходит факельное шествие ко дню рождения Бандеры. ФОТО и ВИДЕО

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Факельное шествие началось в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Она двинулась к Майдану Незалежности.



Участники акции несут в руках зажженные факелы, красно-черные флаги и флаги Украины, выкрикивают националистические лозунги.

Из-за акции в центре Киева ужесточились меры безопасности. За порядком следят правоохранители, также стоит пожарная машина. Пока ситуация спокойная.

Особенностью нынешнего чествования Бандеры стало исполнение легендарной песни бойцов Украинской Повстанческой Армии (УПА) "Отец наш - Бандера, Украина - мать", которая недавно получила "новую жизнь" благодаря всенародному флешмобу, начатому в соцсетях львовскими школьниками.

1 января является днем чествования политического лидера Украинского Движения Сопротивления середины ХХ в., Проводника Организации Украинских Националистов (революционной) - ОУН (г) Степана Бандеры.

1 января 2022 года исполнилось ровно 113 лет от его рождения политика.

По этому случаю как в Украине, так и в украинских общинах Европы, Америки и Австралии проходили церковные службы, тематические вечера и вечерние факеловые акции.

























Справка

Степана Андреевич Бандера родился 1 января 1909 года в семье священника из галицкого села Старый Угринов близ Калуша.

Прожил 50 лет. Постоянно занимался политической борьбой во имя возрождения Украинского государства и его защиты от иностранных поработителей.

Все равно жестоко преследовался русскими, немецкими и польскими оккупантами. Был не раз заключенным.

В 1959 году убит в эмиграции, в Мюнхене, агентом советских спецслужб Богданом Сташинским во время подготовки визита Никиты Хрущева в США, где, по историческим сведениям, должен рассматриваться украинский вопрос. Позже Сташинский сбежал на Запад, во всем признался и дал потрясающие показания против СССР.

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