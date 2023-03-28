В Киеве прогремели взрывы в двух районах, - Кличко

Об этом сообщает Еспресо.

Звуки взрывов в столице начали раздаваться около 23:30. Перед этим Киевская областная военная администрация предупредила об атаке вражеских дронов и работе противовоздушной обороны, а также призвала находиться в укрытиях.

В 23:49 мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах столицы.

"Взрывы в столице, предварительно - в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место. Подробности - со временем", - написал Кличко.

В полночь Кличко сообщил о пожаре в магазине в Святошинском районе.

"В Святошинском районе горит помещение магазина. Информацию о потерпевших уточняем", - написал Кличко.

По данным на 00:20 пострадавших в результате взрыва и пожара в Святошинском районе нет.

"Пожарно-спасательные службы работают на месте пожара после взрыва и возгорания здания в Святошинском районе столицы. Пострадавших предварительно нет", - написал Кличко.

После локализации пожара пострадавших также не обнаружили.