В Киеве прогремели взрывы в двух районах, - Кличко
Вечером 27 марта в Киеве во время воздушной тревоги прогремел ряд взрывов
Об этом сообщает Еспресо.
Звуки взрывов в столице начали раздаваться около 23:30. Перед этим Киевская областная военная администрация предупредила об атаке вражеских дронов и работе противовоздушной обороны, а также призвала находиться в укрытиях.
В 23:49 мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах столицы.
"Взрывы в столице, предварительно - в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место. Подробности - со временем", - написал Кличко.
В полночь Кличко сообщил о пожаре в магазине в Святошинском районе.
"В Святошинском районе горит помещение магазина. Информацию о потерпевших уточняем", - написал Кличко.
По данным на 00:20 пострадавших в результате взрыва и пожара в Святошинском районе нет.
"Пожарно-спасательные службы работают на месте пожара после взрыва и возгорания здания в Святошинском районе столицы. Пострадавших предварительно нет", - написал Кличко.
После локализации пожара пострадавших также не обнаружили.
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