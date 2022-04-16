В Киеве прогремели взрывы в Дарницком районе

Об этом сообщает КГГА в telegram.

Отмечается, что обстрел произошел в субботу, 16 апреля, под утро.

"Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.

Мэр Киева Виталий Кличко вскоре после обстрела призвал киевлян не торопиться с возвращением в столицу.

"Тех киевлян, которые раньше выехали и уже собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах", – сказал Кличко.

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