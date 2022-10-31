Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграмме.

По его словам, энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве.

"Специалисты ДТЭК, НЭК "Укрэнерго", вместе с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - сказал мэр.

Ранее Кличко в телеграмме рассказал: "В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения".

Также было известно о работе ПВО от Киевской городской военной администрации.

Местные начали сообщать о взрывах после оглашения тревоги в 07:00.

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