В Киеве прогремели взрывы

Об этом написал в телеграмме мэр столицы Виталий Кличко

"Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали со временем. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

Затем он добавил, что произошел еще один взрыв в Шевченковском районе.

"Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе. Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет", - написал в телеграмме советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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