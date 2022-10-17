В Киеве прогремели взрывы
Утром 17 октября в Киеве раздалось несколько взрывов
Об этом написал в телеграмме мэр столицы Виталий Кличко
"Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали со временем. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.
Затем он добавил, что произошел еще один взрыв в Шевченковском районе.
"Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе. Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет", - написал в телеграмме советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
- 10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской области . В Тернопольской и Хмельнитчине сработало ПВО.
- По уточненным данным Минобороны, утром 10 октября Россия использовала для атак по Украине 84 крылатых ракет, 24 беспилотника , из них 13 - иранские "Шахид-136".
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