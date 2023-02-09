Об этом сообщила КМВА.

Предварительно еще шестерых достают спасатели ГСЧС.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрыв произошел в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода, разрушено здание площадью 500 кв. м.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал об одном погибшем.

"По предварительной информации, в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы один человек погиб", - говорится в сообщении.

В КМВА заявили, что предварительная причина – взрыв газового баллона.

О взрыве Кличко рассказал в 15.55.