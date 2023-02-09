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Обновлено

В Киеве прогремел взрыв на бывшем заводе, погиб человек, еще трое ранены

9 февраля, 2023 четверг
16:45
Общество

В четверг, 9 февраля, в 15:45 в Дарницком районе столицы раздался взрыв на территории бывшего завода, один человек погиб, еще трое ранены

Об этом сообщила КМВА.

Предварительно еще шестерых достают  спасатели ГСЧС.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрыв произошел в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода, разрушено здание площадью 500 кв. м.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал об одном погибшем.

"По предварительной информации, в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы один человек погиб", - говорится в сообщении.

В КМВА заявили, что предварительная причина – взрыв газового баллона.

О взрыве Кличко рассказал в 15.55.

Виталий Кличко
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