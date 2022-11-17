В Киеве прогнозируют усиление снега: горожан призывают не выезжать на машинах
17 ноября в Киеве прогнозируют усиление снега, на дорогах будет работать снегоуборочная техника, поэтому возможны пробки
Об этом предупреждает КГГА.
"Просим водителей по возможности не выезжать на авто в город, а пользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, не создавайте пробки, ведь у них останавливается и снегоуборочная техника", – просят в городской администрации.
В ближайшие несколько дней в столице ожидают снег и гололедицу. Водителям советуют соблюдать скоростной режим движения, а также быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.39
- Актуальное
- Важное