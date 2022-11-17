Об этом предупреждает КГГА.

"Просим водителей по возможности не выезжать на авто в город, а пользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, не создавайте пробки, ведь у них останавливается и снегоуборочная техника", – просят в городской администрации.

В ближайшие несколько дней в столице ожидают снег и гололедицу. Водителям советуют соблюдать скоростной режим движения, а также быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов.

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