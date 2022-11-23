В Киеве прогнозируют ледяной дождь и мокрый снег: горожан просят по возможности оставаться дома
23 ноября вечером синоптики прогнозируют в столице мокрый снег и ледяной дождь. Жителей Киева просят по возможности оставаться дома
Об этом информирует Киевская городская государственная администрация.
"Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий сегодня вечером. В частности, возможен ледяной дождь и мокрый снег. Дождь будет идти при температуре -3°C. По прогнозу Укргидрометцентра, ночью и утром 24 ноября ожидаются мокрый снег и дождь, гололедица, на дорогах гололедица", - пишет пресс-служба.
В столице коммунальные службы готовы к ненастью, заявили в горадминистрации. В частности, Киевавтодор имеет 525 единиц спецтехники для противогололедной обработки дорог и улиц. Также при необходимости будут привлекать Зеленстрой - это 167 единиц их техники и более 4 тысяч работников.
"Призываем жителей Киева без необходимости не выезжать в город на собственных авто и по возможности оставаться дома во время непогоды. Просим не оставлять автомобили по обочинам улиц и дорог, чтобы не мешать работе дорожной техники, а также не парковаться под деревьями и рекламными щитами", – добавляют в ведомстве.
- 23 ноября оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Водоснабжение приостановлено во всем городе.
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